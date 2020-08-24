مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:44 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
عبداللطيف هيبة
Advertisements
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فى مجموعه.

ويستهدف المشروع دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

ويضمن مشروع القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

كما يسعى المشروع إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعادًا لكل إجراء وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.

اقرأ أيضا...
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بشكل نهائي، حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة. 

ويهدف القانون إلى:

• الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية. 

كما يستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.

وينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.

وينص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواد مجلس النواب قانون الاجراءات الموحد الإجراءات الضريبية الموحد

أخبار تهمك

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

منذ ساعة

قرار مفاجئ من كارتيرون قبل مواجهة المقاولون

منذ ساعة

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

منذ ساعة

الزمالك لا يستسلم في صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أحمد فتحي يعود لتشكيل الأهلي أمام الجونة

منذ نصف ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لضم نجم منتخب مصر الأوليمبي

منذ ساعة و نصف

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

البرلمان يوافق على قانون رعاية المريض النفسي

النواب يوافق على تعديلات قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

البرلمان يوافق على قانون "هيئة الأوقاف المصرية"

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الكهرباء

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

كومان يوافق على رحيل المشاغب عن برشلونة

08:31 م

عاجل.. الري تصدر بيانًا جديدًا بشأن مقترحات أزمة سد النهضة

08:27 م

فايلر يعفو عن نجم الأهلي

07:49 م

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

07:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى