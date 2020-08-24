بعد موافقة البرلمان على قانون التجارب السريرية.. لجنة الصحة : يمكننا الحصول على الأمصال بسهولة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة البرلمان على قانون التجارب السريرية، موضحا أن القانون ينظم حركة الأبحاث السريرية.

وأشار "العماري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه تم عقد عدة جلسات بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي للتوصل للشكل النهائي للقانون، وتعديل بعض النقاط، موضحا أن وجود القانون سيساهم في سهولة المشاركة في التجارب السريرية لأي أمصال أو أدوية خاصة في ظل هذه الفترة المحورية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر أصبح لديها غطاء تشريعي وقانوني يمكنها من المشاركة الفعالة في أي أبحاث تتعلق بالأبحاث الت تجرى حول العالم للحصول على مصل بشأن فيروس كورونا.

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