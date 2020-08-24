أحدث ظهور لأحمد مجدي عبر "إنستجرام"

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شارك الفنان أحمد مجدي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر "مجدي" بالصور يمارس تمارين بدنية من داخل الجيم، ونالت الصور اعجاب العديد من متابعيه.



كان أخر ظهور للفنان أحمد مجدى في شهر رمضان من خلال مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.



