إشادات دولية واسعة بمعاهدات السلام بين إسرائيل والإمارات

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
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حظيت اتفاقية السلام بين الإمارات والإسرائيل بتأييد كبير من المجتمع الدولي في خطوة من وجهة نظر كثيرين إيجابية تجاه الحلول المبتكرة والجريئة تجاه ازمات المنطقة.

 

ويعتقد سياسيون أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة آسنة، لافتين إلى أن تغيير المشهد ضروري لتجاوز مصطلحات مؤلمة في ماضي عالمنا العربي كالنكبة والنكسة والحروب الأهلية.

 

 

وأضفوا أن  المعاهدة تأتي في سياق العديد من المبادرات للسلام و ستحمل في ثناياها تحوّلاً استراتيجياً إيجابياً للعرب.

 

 

ورأوا أن تجار وسماسرة القضايا السياسية، في تركيا وقطر، هم المستاؤون الوحيدون من مثل هكذا مبادرات سلام.

 

 

ويعتقد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن معاهدة السلام مع إسرائيل يجب النظر إليها في سياق القرارات الاستراتيجية للإمارات.

 

ولفت إلى أن زيارة البابا في ربيع 2019 أطاحت حاجزاً نفسياً في المنطقة، وقرارات رائدة كتبني الطاقة النووية واستكشاف المريخ كلها توجهات لوطن يدرك وقع القرارات الاستراتيجية التحولية والفرص التي تخلقها.

 

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