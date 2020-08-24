أم عريس الجنة بعد مقتل نجلها: "لو شوفت قاتل ابني هقتله"



وأشار والد عريس الجنة إلى أنه كان يتمنى أن طليق نجلته أن يضربه بدلا من نجلي محمد، وظل يبكي طويلًا، مختتمًا: "ابني محمد كان سيتزوج بعد شهر وكان كل شىء جاهز لزواجه ولكن قدر الله نافذ".

دخلت والدة المهندس محمد سعد عريس الجنة، والذي قتله طليق شقيقته في نوبة من البكاء الشديد عند تذكر أحداث مقتل نجلها على يد طليق ابنتها إيمان قائلة: "لو شوفت قاتل ابني سأقتله لأنه أحرق قلبي على ابني حتى لو هموت بعد ذلك ليس عندي أي مشكلة".وأضافت "والدة محمد"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور": "رأيت مجموعة من الأطباء وهم يحاولون وضع نجلي على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن تلقى أكثر من 4 طعنات غادرة أودت بحياة نجلي فلذة قلبي ولكن قلبه لم يستجب ورأيت الطعنة في قلب ابني وكأني أنا الذي طُعنت في قلبي".وأوضحت والدة عريس الجنة أنها كانت تنوي زواج نجلها محمد بعد عشرة أيام ولكن طعنات الغدر سبقتنا جميعًا، مشيرة إلى أن والدة القاتل قامت بتهديدها أكثر من مرة وهي في الشارع بأنها ستحرق قلبها على نجلها محمد وظلت تبكي حتى لم تستطع الكلام فاقدة للنطق.,روى والد المهندس محمد سعد، عريس الجنة والذي قتله طليق شقيقته، أنه كان يحضر فرح لجماعة أقاربه بجوار المنزل ومعه والدة محمد نجله، وجاءه نجله القتيل بعد صلاة العشاء وكلمني فى الهاتف بأنه خارج الفرح وسيركن السيارة ويدخل الفرح ويقابلنا أنا ووالدته ولكن خط الهاتف أُغلق بدون أسباب بيني وبين نجلي محمد.وتابع والد عريس الجنة، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "المحور"، أنه ظن أن الهاتف أُغلق بسبب الشبكة ولكن فى نفس التوقيت عاجله طليق شقيقته إيمان ويدعى أحمد سعيد خليفة بضربة سكين فى قلبه، والذي كان متواجدًا في الفرح ولكنة كان خارج الفرح بجوار موقف السيارات فى مسرح الجريمة.وأضاف أن طليق شقيقته عاجل نجلي المهندس محمد بأربع ضربات سكين واحدة فى القلب واثنان في البطن وواحدة فى الوجه، مشيرًا إلى أن أحد الجيران أبلغنى بأن طليق شقيق نجلتي ضرب محمد عريس الجنة بالسكين وأرداه قتيلًا.