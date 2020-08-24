قامات الإذاعة.. أشهر الشخصيات التي قدمت برامج الأطفال عبر الأثير.. ما لا تعرفه عن سميحة عبد الرحمن

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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قامات الإذاعة اليوم عن الإذاعية الكبيرة سميحة عبد الرحمن، التي اشتهرت بـ"ماما سميحة".

من مواليد عام 1920 حصلت على ليسانس أداب قسم تاريخ من كلية الاداب جامعة القاهرة "فؤاد الاول سابقًا عام 1944".

التحقت بالإذاعة المصرية عام 1946 عملت عقب تخرجها في مكتب الصحافة بمصلحة الاستعلامات. ثم انتقلت إلي قسم الترجمة، ثم نقلت للعمل في برامج الأطفال مع "بابا شارو".

هي أول من حصلت على لقب ماما في عملها الإذاعي والتلفزيوني، والتي عرفت باسم "ماما سميحة" حتى بين زملائها في العمل.

انتقلت إلي قسم الترجمة، ثم نقلت للعمل في برامج الأطفال مع "بابا شارو"، وأشرفت علي البرامج المدرسية، ثم انتقلت للعمل في ركن الشباب، ثم عينت مديرة للأحاديث الإذاعية، ثم مديرًا عامًا للبرامج بالإذاعة.

مع بداية بث التليفزيون المصرى في الستينيات من القرن الماضي، وتم اختيارها للعمل في برامج الأطفال، لما تملكه من موهبة وقدرة على التواصل وحب الأطفال، وقدمت في ذلك الوقت البرنامج الشهير "جنة الأطفال"، الذي حققت من خلاله شهرة كبيرة، حتى أصبح الجميع أطفالًا وكبارًا، حتى زملاؤها في العمل ينادونها بـ"ماما سميحة".

تدرجت سميحة عبد الرحمن، في المناصب أثناء عملها في التليفزيون حتى أصبحت وكيلة للتليفزيون.

رحلت عن عالمنا الإعلامية الكبيرة سميحة عبد الرحمن، التي اشتهرت بـ"ماما سميحة" في 13 ديسمبر عام 1994.

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