وسط احتفال الأطفال.. محمد رمضان في أحدث ظهور له

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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام ".



حيث ظهر "رمضان" بالفيديو داخل سيارته وحولة مجموعة من الاطفال يرددون " نمبر وان الاصلى... يامحمد يا رمضان ".



من ناحية أخرى احتفل الفنان محمد رمصان بعيد ميلاد ملك المغرب "محمد السادس" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر محمد رمضان صورة لة برفقة ملك المغرب، علق قائلا: عيد ميلاد سعيد على جلالة ملك #المغرب محمد السادس حفظه الله وحفظ الشعب المغربي الغالي.



