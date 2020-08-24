ريهام أيمن تستطلع رأي الجمهور حول شعرها

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تحرص الفنانة ريهام أيمن على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت ريهام أيمن عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتين لها، واحدة اعتمدت فيها على الشعر القصير، والأخري الشعر الطويل، وعلقت قائلة"الشعر الطويل ولا القصير".



وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.



يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.