قامات ماسبيرو.. أول من قدمت برنامج ألغاز وفوازير للأطفال.. ما لا تعرفه عن سامية شرابي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:48 م
سلمى شرابي
سلمى شرابي
ريهام كمال
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قامات ماسبيرو اليوم مع الإعلامية الكبيرة سامية شرابي، التي قدمت أشهر برامج الأطفال.

قدمت سامية شرابي، العديد من البرامج التلفزيونية وبرامج الأطفال التي جعلتها شخصية قريبة جدًا من البيت المصري ومن الأطفال بشكل خاص.

اشتهرت سامية بلقب "ماما سامية" نتيجة لشهرتها الكبيرة من خلال برنامج الأطفال "عروستي"، والذي عرض لسنوات طويلة خلال فترة الثمانينات واوائل التسعينيات.

"ماما سامية" كانت تتمتع بطلة مختلفة على الشاشة بوجهها الطفولي وابتسامتها المعهودة المصحوبة بجملتها الشهيرة "صباح الخير يا دباديبو.. صباح الخير يا أصدقائى".

"مفيش حاجة اسمها كدبة بيضة"، و"ماينفعش نفتن يا دباديبو"، "ولازم نسامح بعضنا عشان كلنا بنغلط"، و"كمان المذاكرة أهم شىء فى حياتنا"، هكذا تعلم أطفال التسعينات من سامية شرابي أو "ماما سامية" أشهر مذيعات التليفزيون المصري، التي تحل ذكرى رحيلها يوم 9 إبريل الجاري، كان أطفال هذا الجيل كانوا على موعد صباح يوم الخميس من كل أسبوع مع أشهر برنامج أطفال في هذه الفترة "عروستي" ورغم رحيل "ماما سامية" إلا أن مقدمة البرنامج مازالت محفورة في أذهاننا بمقولة "دى عروستى عروستى عروستى..طول عمرها لعبة..على الشاطر طبعا سهلة..سهلة ماهيش صعبة".

"ماما سامية" لم تكن مجرد مقدمة برامج أطفال، لكنها أحبت مهنتها فأعطتها كل وقتها وحرصت على تطوير شكل ومضمون برامج الأطفال لتقديم معلومة بجانب اللعبة والضحكة، حيث يعتبر برنامج "عروستى" أول برنامج ألغاز وفوازير للأطفال، ومن خلال البرنامج تعلم أطفال جيل التسعينات الكثير من المبادئ التى تربى وكبر عليها ومنها، "ينفع نكبر من نغير ما نعرف نقرا ونكتب ونشتغل".

قدمت "ماما سامية" برامج أخرى كانت تستهدف شريحة الشباب ومنها برنامج "حاول تعرف" الذى أخرجه الراحل نصر عبد السلام، ومن بعده ابنه أشرف نصر عبد السلام، البرنامج كان عبارة عن مسابقات للطلائع فى حل الكلمات المتقاطعة، وبرنامج "حوار مع الكبار" الذى كان يقوم على حوار فى قضايا متعددة بين الشباب وكبار المسئولين والمفكرين وأساتذة الجامعات حول موضوعات مهمة، وهو ما كان يعبر عنه الضيوف من الشباب والطلائع بمنتهى الحرية".

كانت سامية شرابي، في برنامجها عروستي مع الدمى والعرائس كقاسم مشترك معها في برامجها وبرنامج حاول تعرف يخاطب سنًا أكبر عبارة عن مسابقات للطلائع في حل الكلمات المتقاطعة.

تزوجت سامية شرابي، من المهندس صلاح المهدى، مستشار وزير الزراعة السابق ولها ثلاثة أبناء و6 أحفاد.

وتولت سامية شرابي، العديد من المناصب داخل اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومنها رئاسة الإدارة المركزية لبرامج الأطفال، والإشراف على قناة "الأسرة والطفل وقدمت استقالتها من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عام 2007 بعد صراعها مع مرض الكبد.

توفيت ماما سامية في إبريل 2010 عن عمر يناهز 62 عامًا في مستشفى كليوباترا إثر أزمة قلبية حادة، ودفنت بمدافن الأسرة بالإسكندرية بناء على وصيتها، وأقيم العزاء بمسجد الخلفاء الراشدين.

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