سامح زكريا: هالة صدقي ليست أم أبنائي.."لو طلع كلامي خطأ مستعد للحساب" العسير"

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قال سامح زكريا، زوج الفنانة هالة صدقي، إنه يعترف بأولاده 100%، وولكنه لا يعترف بأنهم أولاد زوجته هالة، معقبًا: "في بويضة زرعت في زوجتي بدون موافقتي، وانا كل اللي بطلبه أعداد تحليل dna لإثبات أن هالة ليست والدتهم"



وأشار "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن علم بهذا الواقعة منذ شهر ونصف، والحديث بأن زوجته قامت بالانجاب بشكل طبيعي غير صحيح، لافتَا إلى أن زوجته طلبت منه السفر إلى بريطانيا لإعداد عملية حقن مجهري، وقام بحقن بويضة بها لا تتبعها، وهذا الامر حدث دون علمه



وتابع:" لو طلع أي كلمة بقولها خطأ، أنا مستعد للحساب العسير جدًا، انا أطالب النائب العام بأعداد تحليل dna"







أعلن صلاح السقا، محامي زوج الفنانة هالة صدقي انسحابه من جميع القضايا المرفوعة من زوجها ضدها، وذلك حفاظًا على الأسرة.



وقال في مؤتمر صحفي تم عقده أمس، أنه لجأ لهذا القرار حفاظًا على مصلحة الأسرة والطفلين.





وكان زوج هالة صدقي قد رفع ضدها قضية يطالبها فيها بعمل تحليل dna، وذلك لانكار نسب طفليه منها، وقال أنها ليست الأم الحقيقية لأولاده، وليست صاحبة البويضة التي تم استخدامها في عملية التلقيح والإنجاب.



ونفت هالة صدقي ذلك الكلام، وأشارت إلى أنه يحاول تشويه سمعتها بعد انفصالهما قبل خمس سنوات ليتهرب من القضايا التي أقامتها ضده، وأنه لا ينفق عليهما وأنها لم تكن تحب الكلام في خصوصياته لكن للصمت والصبر حدود