"النقد الدولي" يحذر من التدخل في عمل البنوك المركزية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:42 م
النقد الدولي
النقد الدولي
رويترز
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قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إنه يتعين الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، وذلك في بيان أصدره ردا على تغيير حاكم البنك المركزي في زامبيا.

وأعفى رئيس زامبيا إدجار لونجو يوم السبت حاكم البنك المركزي ديني كاليالا من منصبه فجأة وعين مكانه كريستوفر فونجا الذي كان نائبا سابقا لوزير المالية.

وقال صندوق النقد الدولي ”بدون مؤسسات نزيهة وسياسات صائبة، فإن النمو الاقتصادي المستدام والتحسينات المطلوبة بشدة في مستويات المعيشة لن يكون ممكنا“.

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