برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن ميسي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر نادي برشلونة، على السماح للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرحيل عن صفوف الفريق بشرط وحيد وهو دفع قيمة الشرط الجزائي المتضمن في عقده مع البارسا والبالغ قيمته 631 مليون جنيه إسترليني حال اختار البرغوث الرحيل عن أسوار الكامب نو.

وقالت  صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن اسم ميسي اقترن بالرحيل إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، في مقدمتها مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف، فيما لا يزال هناك عام واحد متبقي في عقد اللاعب في الكامب نو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة أكدت لميسي بأنه يمكنه الرحيل عن البلوجرانا فقط إذا ما كان هناك ناد يبدي استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي المتضمن في عقده والبالغ 631 مليون جنيه إسترليني، وإلا فسيجب عليهه البقاء في كتالونيا حتى انتهاء عقده.


ويأتي خروج النادي من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دور ربع النهائي، هو الدافع الاكبر للنجم الأرجنتيني للخروج من قلعة برشلونة.

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