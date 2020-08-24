فايلر يعفو عن نجم الأهلي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عاد صالح جمعة، صانع ألعاب نادى الأهلى، لإثارة فضول جماهير القلعة الحمراء بعد التدوينة الغامضة التى نشرها عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".


ونشر اللاعب صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فى تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، معلقًا عليها: "موعدنا الماتش القادم".

وارجعت الجماهير هذا المنشور الى أن اللاعب تلقى وعد بالمشاركة مع فريقه بعد فترة غياب طويلة، خلال المباراة المقبلة أمام الجونة، المقرر لها بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدورى.

يذكر أن صالح جمعة لم يشارك فى أى مباراة تحت قيادة رينيه فايلر منذ توليه القيادة الفنية للفريق، قبل أن يعود ويسمح له بالمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق وتجهيزه للدخول فى حساباته خلال الفترة المقبلة.

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