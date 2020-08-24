فايلر يعفو عن نجم الأهلي

عاد صالح جمعة، صانع ألعاب نادى الأهلى، لإثارة فضول جماهير القلعة الحمراء بعد التدوينة الغامضة التى نشرها عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".









ونشر اللاعب صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فى تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، معلقًا عليها: "موعدنا الماتش القادم".





وارجعت الجماهير هذا المنشور الى أن اللاعب تلقى وعد بالمشاركة مع فريقه بعد فترة غياب طويلة، خلال المباراة المقبلة أمام الجونة، المقرر لها بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدورى.



