بعد عرضه بأيام.. الجمهور يشيد بفيلم "توأم روحي"

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أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيلم "توأم روحي" والذي يتم عرضه حاليا بجميع دور العرض وحقق نجاحا كبيرا ويرصد "الفجر الفني" عدد من التعليقات علي الفيلم.





حيث كتب شخص : "الفيلم محترم جدا.. حاجه فوق الخيال من المؤلفة للمثلين للمخرج هي دي السينما المصرية ولا بلاش"، فيما كتب متابع آخر:"حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة مش ممكن يكون ده تمثيل دي حاجه حقيقة عمرنا ما شفناها في حياتنا"، وكتب شخص ثالث:"مكنتش أتخيل أن في عمل ممكن يحقق النجاح ده في ظل أزمة السينما.. شابوه صناع العمل رفعتوا رأسنا قدام الأجانب"، وعلق آخر:"أماني التونسي لو فضلت بالشكل ده هتبقي من أفضل مؤلفين مصر وعثمان أبو لبن مخرج من الدرجة الأولى"، وكتب اخر: "الفيلم مفاجأة والأبطال كلهم اختياراتهم في محلها والإخراج أكثر من رائع".











فيلم "توأم روحي"، وهو من تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، ويشهد أخر ظهور للفنانة الراحلة رجاء الجداوي.