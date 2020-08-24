حملة مكبرة لضبط الأسعار والإشغالات بالشوارع بسمالوط (صور)

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تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا وبتوجيه من وكيل الوزارة محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط قامت حملة مكبرة لضبط الأسعار والشوارع والمرور بمدينة سمالوط وقرى بنى غنى وطحا والعمودين والشيخ عبداللاه وذلك برئاسة عماد حسن نائب رئيس المركز وقد كانت الحملة بوجود مأمور مركز سمالوط غرب والنقيب وليد رئيس وحدة المرافق بسمالوط ورئيس المباحث والمرور والسادة رؤساء الاحياء ومدير الاشغالات بالوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر لـ ٦٨٠ حالة تابعة للاشغالات و١٧١ محضر متنوع عدد ٧ محاضر اشغالات طريق وعدد ١٥٠ ازالة اداريه عدد ٢ ادارة منشاه بدون ترخيص وعدد ١٢ محضر باعه جائلين.

