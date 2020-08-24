البنك الأهلي يهزم نجوم المستقبل بثلاثية وديًا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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حقق فريق البنك الأهلي، الفوز على فريق نجوم المستقبل، بقيادة البرتغالب نيلسون ادوار، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب نادي البنك الأهلي ضمن استعدادات الفريقين، لعودة دورى القسم الثاني.

خاض البنك اللقاء بتشكيل ضم، أحمد صبحي، سيد منير، سمير دفيرواى،امير مدحت، محمود جمعه،احمد حامد،محمد أحمد لعبه، محمود عبد المجيد جيدا،على صابر، محمد مصطفى ميدو، أندريا ناتاكيو.

واشترك في الشوط الثاني عمرو عزت ومحمد حامد وعمرو سمير ومحمد ناجح.

في حين جاء تشكيل النجوم مكون من، محمد جمال، أحمد غريب، فهد أبو الفتوح، حازم محمد، محمود السيد، مصطفى جميل، مصطفى السعدني، حسن علي، أحمد رفعت، خالد جلال،محمود صابر.

واشترك في الشوط الثاني حسين حمدي، ونور علاء، ومحمد سيد، ومحمد ابو السعود ،وعبد العزيز معوض، ومحمود عمر، وعلى حسين.

انتهى الشوط الأول بتقدم البنك الأهلي، بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد عبد المجيد جيدا بضربه رأس من عرضية محمد مصطفى ميدو.

وفي الشوط الثاني يتعادل حسن علي للنجوم في الدقيقة 16 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتمكن محمد مصطفى ميدو في الدقيقة 35 من تسجيل الهدف الثاني للبنك الاهلي من متابعة في منطقة الجزاء.

وأضاف محمد حامد الهدف الثالث للبنك الاهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة من تسديدة قوية أمام المرمى.

وأدار المواجهة الحكم محمد طارق حكم ساحه وعاونه مصطفى عرفه مساعد أول، وحسام السيجى مساعد ثانى.

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