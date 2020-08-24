إزالة 24 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ونهر النيل في كفرالشيخ

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شهدت قرى مركزي فوه ودسوق حملة إزالة التعديات، لفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.



وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه،من إزالة التاندات بشارع المشمس،وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، برئاسة اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، من إزالة 14 حالة تعدي بالقرى، منها " 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية شابة عزبة ابو شعيشع نطاق جمعية شابة الزراعية، بمساحة ٣٣٨٠ متر.



كما تمكنت الحملة بدسوق من تنفيذ 4 قرارات إزالة تابعة لجمعية العجوزين، وبقرية سنهور المدينة على مساحة بمساحة 1200 متر، وازالة سور بالبلوك تابع لجمعية الصافية بقرية كفر مجر"، وتمت الإزالات كاملة حتى مستوى سطح الارض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين،كما تمكنت حملة إزالة الأقفاص والاحواش السمكية بنطاق مركز ومدينة دسوق،من إزالة 6 أحواش سمكية صادر لهم قرارات إزالة من حماية النيل بقرى كفر مجر، ومحلة ابو على، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، وإدارة البيئة.



ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.