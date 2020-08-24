بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي إيريك أبيدال قدم لإدارة برشلونة الإسباني اقتراحا بالتعاقد مع خليفة جوردي ألبا ظهير البرسا وذلك قبل أن يتقدم بإستقالته من منصب السكرتير الفني للنادي الكتالوني في الآونة الأخيرة.





وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن أبيدال اقترح على مسئولي البرسا التعاقد مع الشاب ريان آيت نوري نجم فريق أنجيه الفرنسي.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن أبيدال كان يرى أن آيت نوري صاحب الأصول الجزائرية هو أفضل بديل للنجم المخضرم جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن نوري البالغ من العمر 19 عامًا يمكنه اللعب أيضًا كلاعب وسط أيسر أو جناح هجومي على الجهة اليسرى.



