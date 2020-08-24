"البترول" تكشف تفاصيل البدء في توصيل الغاز الطبيعي للوادي الجديد (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل البدء في توصيل الغاز الطبيعي للوادي الجديد لأول مرة، مؤكدًا أنها خطوة هامة، لأول مرة يتم توصيل الغاز الطبيعي للوادي الجديد؛ بسبب وجود تحديات فيما يتعلق بتوصيل الشبكة إلى المحافظة.

وأوضح "عبد العزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن محافظة الوادي الجديد من أكبر محافظات مصر مساحة، والكثافة السكانية بها ليست كبيرة، وكان من غير الاقتصادي مد خطوط شبكات الغاز من تواجدها إلى الوادي الجديد.

وأضاف أنه مع التقدم التكنولوجي وتكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط يتم من خلالها نقل الغاز عن طريق السيارات المجهزة والشاحنات المجهزة، حيث يتم نقله إلى المحطات وبعدها يتم ضخه إلى مواسير الشبكة الداخلية للمحافظة، لافتًا إلى أنهم قاموا بكل ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل خدمة المواطنين.

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد بإستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيدًا لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى واستخدامه بالمنازل للمساهمة في تقديم خدمات متميزة تلبى احتياجات المواطنين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال حضور الملا توقيع بروتوكول تعاون في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط ( CNG ) الى محافظة الوادى الجديد والذى وقعه المحافظ اللواء اركان حرب محمد الزملوط مع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس " والمهندس خالد ابوبكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع بحضور الدكتور احمد هيكل رئيس شركة القلعة والمهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز.

وأضاف الملا أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط الى محافظة الوادى الجديد يأتي في اطار حرص الوزارة على سرعة إتاحة وتوفير الغاز الطبيعى لأهالى المحافظة التي تستفيد بهذه الخدمة لأول مرة بما يسهم في التيسير عليهم واحلال الغاز الطبيعى تدريجيا محل أسطوانات البوتاجاز، موضحًا ان الغاز الطبيعى المضغوط يعد حلًا أمثل لإمداد المحافظة وتغذيتها بالغاز الطبيعى في ظل التحديات التي تواجه مد الشبكة القومية للغاز الطبيعى اليها في الوقت الحالي.

ووجه الملا الجهات المنفذة بالعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام المشروع في ظل أهميته للمحافظة وبما يتسنى اطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة في الوحدات السكنية بالمحافظة.

ويقضى البروتوكول بالتعاون في تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى بإستخدام تكنولوجيا تغذية المحطات الرئيسية بالغاز الطبيعى المضغوط ( CNG ) والقيام بكافة الدراسات والإجراءات اللازمة تمهيدا للتوصيل الى 14 الف عميل منزلى بمدينة الخارجة كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى للتوصيل الى العملاء المنزليين والتجاريين والصناعيين في نطاق المحافظة خاصة وانها غير متصلة حاليًا بالشبكة القومية للغاز الطبيعي حيث أنها اكبر المحافظات من حيث المساحة والاقل من حيث عدد السكان الأمر الذي دعا لسرعة إتاحة بدائل عملية لتوفير الغاز الطبيعي بوسائل أخرى بخلاف الشبكة القومية للغاز الطبيعي والحصول على مصدر للطاقة النظيفة للمحافظة متمثلة فى إمدادها بالغاز الطبيعى.

ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ان توفير الغاز الطبيعى لأهالى الوادى الجديد هو أحد أهم أولويات المحافظة في الوقت الحالي، مشيرا الى ان اتاحة استخدام الغاز الطبيعى يمثل سهولة ويسر كبيرين على المواطنين والأسر بالوادى الجديد بدلا من استخدام أسطوانات البوتاجاز، وان المحافظة تعمل على وجه السرعة للإنتهاء من كافة الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع والذى يعد نقطة تحول مهمة في الخدمات المقدمة للأهالى، مشيدا بإهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية لإعطاء دفعات للمشروع بما ساهم في ترجمة ذلك عمليا بتوقيع البروتوكول إيذانا بالبدء في الأعمال.

أخبار تهمك

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

منذ ساعة

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يسعي لعودة مهاجمه القناص

منذ أقل من نصف ساعة

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من عبد الشافي بعد إصابته أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك لا يستسلم في صفقة نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 11 ساعة

فيجو يكشف حقيقة تحرك ريال مدريد لضم ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:33 م

بعد رحيله.. أبيدال يوصي برشلونة بالتعاقد مع خليفة ألبا

تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

06:56 م

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

06:01 م

الزمالك لا يستسلم في صفقة نجم بيراميدز

07:01 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى