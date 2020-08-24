يوفنتوس يسعي لعودة مهاجمه القناص

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي عن تدعيم خط الهجوم الموسم المقبل، في ظل إقتراب رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أكدت رغبة السيدة العجوز في التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم فريق روما خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة " توتو سبورت " فإن البيانكونيري يستهدف عودة المهاجم الشاب مويس كين مره أخري، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مهاجم الذئاب.

ولا يحظي كين بثقة المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون، في ظل الاعتماد على دومينيك كالفيرت ليوين بصفة أساسية.

ولم يثبت المهاجم الشاب جدارتهه في تشكيل المدرب الإيطالي، حيث سجل هدفين فقط خلال 33 لقاء خاضها في جميع المسابقات.

يذكر أن كين قد رحل عن صفوف يوفنتوس صوب إيفرتون بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 27.5 مليون يورو.

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