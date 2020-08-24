أوقاف كفرالشيخ تنهي استعدادتها لإقامة أول صلاة "جمعة"

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عقد الشيخ سعد الفقي وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مديري إدارات الأوقاف الفرعية، إستعدادا لافتتاح المساجد الجمعة القادمة.



قال الفقي، إنه تم التأكيد علي عدة أمور وهي استمرار تعليق،جميع الانشطه الدعويه ولحين صدورتعليمات اخري والاستمرار في تعقيم وتطهير المساجد من اليوم وحتي الخميس القادم ووضع العلامات التباعديه في المساجد، مؤكدا بضرورة الالتزام لجميع، العاملين بالمساجد بالكمامة والمصلي الخاص حتي يكونوا قدوة لغيرهم.



وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على ضرورة التزام خطباء المساجد بعنوان الخطبة (الأمل حياة) وكذلك الالتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط، مشيرًا إلى أنه تم التوسع في أعداد المساجد التي تقام بها خطبة الحمعة بشرط أن يكون بها أمام وخطيب أو خطيب مكافاءة وعدد أثنين عمال مع غلق جميع الزوايا.



وشدد "الفقي" علي مديري الإدارات بالمرور المكثف والغاء جميع الاجازات عدا الوجوبية لما بعد صلاة الجمعة القادمة، مؤكدًا أن جهاز المتابعة بالمديرية وتفتيش الدعوة بالادارات، عليهم متابعه سير العمل،بالمساجد والتواصل مع غرفة عمليات المديرية بصفة مستمرة.





وفي سياق متصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.