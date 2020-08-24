إنجي المقدم تستمتع بالأجواء الصيفية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة إنجي المقدم صورة من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "المقدم" تعليقا على الصورة قائله:"انتي جميلة زي ما انتي سفيرة السعادة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى المقدم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع إياد نصار، ومى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، وسارة عادل، وعزو عادل وهو من إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

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