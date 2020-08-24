تشتري ولا تبيع .. "بالفديو" تعرف على رأي رئيس شعبة الذهب

Advertisements

قال رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن الذهب هو الملاذ الآمن في العالم وتصدره للاهتمام أمر طبيعي لأنه في ظل وجود أي تخوف اقتصادي يتصدر الذهب الاهتمام.



وأضاف "العباسي"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن سعر الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية.



وأكد أن الذهب يحفظ قيمة ويلجأ إليه المستثمرين عندما يسقط الاقتصاد ويصبح بالسالب في حين يتم بيعه والاستثمار في البورصة حال استقرار الوضع الاقتصادي.



وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات إلى ان الوضع السياسي والتصريحات تؤثر أيضا على أسعار الذهب وتلعب دورا في الانخفاض أو الارتفاع.



ونصح العباسي المواطنين بوضع فائض الأموال في الذهب مؤكدا أنه لا يستطيع التكهن بالارتفاع او الانخفاض مشيرا إلى أن سعر الذهب وصل لارتفاع غير مسبوق وأن احتمالات الارتفاع الفترة المقبلة أكبر من احتمالات الانخفاض.



وتراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيهين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 856 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 733 جنيها.

عيار 21 سجل 856 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 978 جنيها

الجنيه الذهب 6848 جنيها.

أوقية الذهب 1934 دولارا



