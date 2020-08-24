أنغام تطرح الإعلان التشويقي لأغنيتها "بحبك وبرتاحلك"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:37 م
أنغام
أنغام
مي مرسي
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طرحت المطربة أنغام الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "بحبك وبرتاحلك" عبر حسابها على الموقع الترفيهي "تيك توك".

وأعلنت أنغام عن ذلك من خلال مشاركتها صورة للبوستر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت تعليقا قائله: "شوفو الإعلان التشويقي الأول لأغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك دلوقتي على حسابي الجديد على تيك تيك".

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جدًا"، والذي ضم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك".

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