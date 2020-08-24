بكلمات مؤثرة ..ليلى علوي تعبر عن اشتياقها لوالدتها

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تحرص الفنانة ليلى علوي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت ليلى علوي حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة قديمة لها مع والدتها، وعلقت قائلة"كل يوم بيعدى عليا وانتي مش معايا ملوش طعم، كل فرح ونجاح وأنتي مش جنبي ناقص، كل لحظة باشتياق فيها لحضنك ونصيحتك وقوتك ودعمك باضعف أكتر وبشتقلك اكتر ..وحشتيني ياستيلا ..يا أعظم أم".





يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.