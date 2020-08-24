أكثر من 90 شخص تحت الانقاض بعد أنهيار مبني من 5 طوابق بالهند

أعلنت السلطات الأمنية الهندية أن 90 شخصا على الأقل محاصرين تحت الأنقاض جراء انهيار مبني من 5 طوابق فى مدينة مومباى الهندية.

وقالت الشرطة الهندية في بيان اليوم الاثنين: إن فرق الإنقاذ سحبت 28 شخصًا وسط أمطار موسمية غزيرة وانضم السكان المحليون إلى عملية الإنقاذ في موقع الكارثة في ماهد بمنطقة رايجاد، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب مدينة مومباي، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت: إن 90 شخصا على الأقل بينهم أطفال حوصروا تحت أنقاض فى مبنى من خمسة طوابق انهار جنوبي العاصمة المالية للهند مومباي.