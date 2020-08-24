الأوقاف عن منع عبد الله رشدي من الخطابة: ننقي منابرنا (فيديو)

كشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل قرار الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتحويل عبد الله رشدي من إمام إلى باحث دعوي.





وقال طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن عبد الله رشدي له آراء مختلفة تثار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يوجد فارق بين منبر الإمام وصفحته الشخصية، مردفا "أئمة وزارة الأوقاف ملتزمون بالخط الوسطي، ورشدي يعبر عن آرائه الخاصة على صفحاته الشخصية، والتي لم يراع فيها القواعد والثوابت، لذلك تم إحالته إلى لجنة القيم ثم التحقيق معه".





وتابع "تم منع عبد الله رشدي من صعود المنبر، ثم أحالته الوزارة إلى باحث دعوي لمدة عام وهو عمل يختص بالأبحاث العلمية"، معلقا "تحويله إلى باحث دعوة لا يعتبر عقاب، والموقف في البلاد لا يحتمل ضبابية المشهد حيث تستهدف الأوقاف وضوح الرؤية في كافة الآراء التي يعرضها الإمام".





وأكمل "زارة الأوقاف تنقي منابرها من الآراء التي قد تحدث لبسا لدى المواطنين"، لافتا إلى أن قرار النقل النهائي لعبد الله رشدي كباحث دعوي سيصدر اليوم أو غدا.





وحول لجوء رشدي إلى القضاء الإداري قال "نحترم رأي القضاء، وإذا صدر حكما لصالح رشدي سننفذه"، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لم تتأثر بآراء مواقع التواصل الاجتماعي حول عبد الله رشدي.











