بعد غياب طويل.. ريهام سعيد تعود إلى شاشة التلفزيون بعد أربعة أيام

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الإعلامية ريهام سعيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".



ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو قديم لها، وهى تقول فيه للجمهور "كلكم وحشني"، وعلقت على الفيديو قائلة "4 أيام"، إشارة إلى عودتها على الشاشة مرة أخرى بعد 4 أيام.

نبذة عن ريهام سعيد:


بدأت حياتها المهنية مذيعة ببرنامج "صبايا" بإحدى القنوات الفضائية، ورغم الانتقادات الكثيرة والعديدة التي لاقتها وتعرضت لها ريهام سعيد لجرأتها في تقديم برنامجها إلا انها لم تتوقف واستمرت في تقديم المواضيع الشائكة والساخنة، وكان لحضورها اثر في دخولها عالم الدراما التلفزيونية عام 2005 بمسلسل المرسى والبحار ثم مسلسل مسك الليل عام 2008 وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية (مرسي عاوز كرسي)وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع الممثل عمرو سعد وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين.ولها مسلسل "قلوب" مع الممثلة علا غانم ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.

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