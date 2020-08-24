الخميس.. هاني شاكر ضيف "أجمد سابعة الساعة سابعة"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يحل أمير الغناء العربى هانى شاكر، ونقيب الموسيقين ضيفاً على المذيعة المتألقة جيهان عبدالله، فى برنامج " أجمد سابعة الساعة سابعة" فى تمام الساعة السابعة مساءاً على الهواء.


ويتحدث أمير الغناء العربى هانى شاكر، عن أهم محطات مشواره الفنى مابين التمثيل منذ الطفوله ويتحدث عن تعاونه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين فى مجال الموسيقى كما يتحدث عن أهم وأقرب الحفلات الفنيه إلى قلبه ويتحدث عن مشاريعه الفنية القادمة وعن تحضيره لبعض الحفلات الفنية الكبيرة.

ويتحدث أيضا عن أزمه كورونا وما مدى الضرر الى أصاب الموسيقين وتوقف الحفلات الفنيه منذ ظهور الفيروس ومناشده أمير الغناء العربى هانى شاكر لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بفتح الحفلات الموسيقيه وسط الإجراء الاحترازية الموسيقين والجمهور.

كما يتحدث عن أمنايته باللعب المباراه النهائيه فى كأس أفريقيا بين الزمالك والأهلى.

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