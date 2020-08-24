بملابس كاجوال.. ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:15 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ياسمين عبدالعزيز حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على ملابس كاجوال، حيث ارتدت تيشرت أسود وبنطلون جينز، ولم تعتمد على وضع المكياج، وظهرت بتسريحة بسيطة.


يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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