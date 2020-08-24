أحدث ظهور لـ أوس أوس برفقة الفنان أشرف عبدالباقي عبر "تويتر"

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شارك الفنان محمد اسامة، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث ظهر "أوس اوس" بالصوةر برفقة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، وعلق على الصورة قائلاَ:" الأستاذ".



ويشارك محمد أسامه حاليا في عرض مسرحي بعنوان "صباحية مباركة" بداية من اول الشهر الحالي، وهي المسرحية التي سيتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.



مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.



المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

