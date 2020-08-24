الجبلي يدعو دول الكوميسا إلى ضرورة تسهيل حركة البضائع

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:43 م
شري الجبلي
شري الجبلي
احمد الشيخ
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ترأس الدكتور  شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية لجنة الصناعة بمجلس أعمال الكوميسا CBC والذي عقد بلوساكا – زامبيا عن طريق تطبيق ZOOM حيث دعا الجبلي إلي أهمية معالجة تيسير التجارة وتسهيل حركة البضائع عبر المنطقة وتقليل الإضطربات التي تحدث لسلاسل التوريد عبر الحدود وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بمنطقة الشرق الأوسط لتحديد وحل معوقات العمل عند إجراء التجارة عبر الحدود.

كما ناقش الاجتماع العديد من النقاط الهامة والخاصة بالنصف الثاني من العام ومنها تقرير الاعمال السنوي لمجلس اعمال الكوميسا Business Trade Observers .

وأهمية عمل استقصاء رأي حول معوقات الأعمال على طول ممرات التجارة والنقل في منطقة الكوميسا.

كما ناقش الاجتماع مشروع الشمول المالي وخطط الدفع التي يمكن أن تعالج قضايا مثل قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي تحمل التكاليف وقابلية التحويل والتحويل البيني للتخفيف من تأثير COVID – 19  على القطاع الخاص.

كذلك تناول الاجتماع ضرورة زيادة الجهود للحد من الاتجار غير المشروع وذلك من خلال التعاون مع الوزراء والبرلمانيين والمنظمين لوضع استراتيجية لمعالجة هذه القضية الهامة.

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