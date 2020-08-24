أول تعليق من عبد الشافي بعد إصابته أمام الأهلي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:14 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رامي بشاي
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أكد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، احترامه وتقديره  لمجلس إدارة النادي  بقيادة المستشار مرتضى منصور.

وأوضح اللاعب أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي الأبيض كان معه منذ إصابته واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة وتوجه اللاعب بالشكر المشرف على الكرة.

وشدد اللاعب على أن هدفه في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الزمالك.

ترتيب الدوري المصري :-

1- الأهلي 56 نقطة

2-الزمالك 42 نقطة.

3-بيراميدز 39 نقطة.

4-المقاولون العرب 37 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-إنبي 29 نقطة.

7-سموحة 27 نقطة.

8-الانتاج الحربي 24 نقطة.

9- مصر المقاصة 23 نقطة.

10-الاسماعيلي 23 نقطة.

11-حرس الحدود 22 نقطة.

12-أسوان 22 نقطة

13-طلائع الجيش 21 نقطة.

14-الجونة 21 نقطة.

15-المصري 20 نقطة.

16-وادي دجلة 19 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 16 نقطة

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وليد سليمان محمد عبد الشافي الزمالك الأهلي

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