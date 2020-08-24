النائب العام يكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة انهيار عقار طنطا

تباشر النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع (طه الحكيم) بطنطا.

وتلقت «النيابة العامة» إخطارًا من «مباحث قسم شرطة أول طنطا» بانهيار جزء من العقار رقم (٢٩) بـ(حارة حافظ) بشارع (طه الحكيم)، ووفاة طفل وإصابة اثنين من جرَّاء ذلك ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث انتقلت «النيابة العامة» إلى محل العقار لمعاينته وتبينت أنه مكون من ثلاثة طوابق، انهدم جزء بمنتصفه من الجهة الخلفية، وتبينت شروخ بوجهته الرئيسة.

كما انتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان الطفل المتوفَّى وسؤال المصابَيْن من الحادث، واللذان شهدا بتفاجئهما بانهيار العقار وهما فيه دون أن يتهما أحدًا بتسببه في ذلك، كما سألت عددًا من شهود الواقعة الذين لم يتهموا أحدًا كذلك بالتسبب في انهيار العقار، بينما أوضح أحدُهم أنه لاحظ خلال الخمسةَ عشَرَ يومًا السابقة على الواقعة إجراء أعمال تركيب صاج بإحدى شُرفات الطابق الأول من العقار، والتي كان يتخللها طَرقٌ شديد.

كما انتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمان الطفل المتوفَّى وسؤال المصابَيْن من الحادث، واللذان شهدا بتفاجئهما بانهيار العقار وهما فيه دون أن يتهما أحدًا بتسببه في ذلك، كما سألت عددًا من شهود الواقعة الذين لم يتهموا أحدًا كذلك بالتسبب في انهيار العقار، بينما أوضح أحدُهم أنه لاحظ خلال الخمسةَ عشَرَ يومًا السابقة على الواقعة إجراء أعمال تركيب صاج بإحدى شُرفات الطابق الأول من العقار، والتي كان يتخللها طَرقٌ شديد.



