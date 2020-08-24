شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته

Advertisements

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صور من أحدث جلسات تصوير لها جمعتها بعدد من الفنانين في ضيافة ريهام أيمن وشريف رمزي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "سمير غانم"تعليقا على الصور قائله:" تجمع جميل مع حبايبي شكرا لضيافة ريهام أيمن وشريف رمزي".



يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم شاركت في السباق الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".