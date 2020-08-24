شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صور من أحدث جلسات تصوير لها جمعتها بعدد من الفنانين في ضيافة ريهام أيمن وشريف رمزي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سمير غانم"تعليقا على الصور قائله:" تجمع جميل مع حبايبي شكرا لضيافة ريهام أيمن وشريف رمزي".

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم شاركت في السباق الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته
شاهد. النجوم في ضيافة شريف رمزي وزوجته

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