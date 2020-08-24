رابطة متعهدي الحفلات والأفراح بمصر يستغيثون بالسيسي: انتظار الموت أكثر ألماً من لحظة الموت

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أعضاء الرابطة: " بيوتنا أتخربت " ومستعدون للعمل تحت أي إجراء إحترازي تفرضه الدولة



بالرغم من فتح كافة الأنشطة السياحية والترفيهية بنسب محددة طبقا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الصادر كضمن الإجراءات الأحترازية المتخذة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، الا انه لازال التحفظ علي فتح قاعات الأفراح والحفلات مستمر لأجل غير مسمي مسببًا بأن قاعات الأفراح والحفلات ستؤثر سلبا في إنتشار المرض وتساعد علي تفحشه.





في حين أن كل ما تم فتحه من أنشطة سياحية وترفيهية كالمولات التجارية والسينمات والقرى السياحية والنوادى وحتى المؤتمرات مرورًا بالكافيهات والمقاهى، يتجمع فيه أعداد لا بأس بها من البشر وبعضهم لا يتخذون الإجراءات الإحترازية المفروضة من وزارة الصحة كالتعقيم وإرتداء الكمامات الطبية وغيرها من إجراءات الوقاية والسلامة للحد من إنتشار الوباء اللعين الذي تسبب في غلق أبواب الرزق لأصحاب العمالة الغير منتظمة.



ويناشد أعضاء رابطة منظمي الحفلات بمصر والذي وصل أعضاءها لأكثر من 4000 متعهد ومنظم للحفلات، السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء النظر لهم بعين الرحمة حيث أن عملهم قد توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا التي قضت علي الاخضر واليابس من أموالهم السائلة بعد توقف دام اكثر من 5 شهور التزموا خلالهم بالضوابط والقرارات الصادرة من الدولة ملتزمين منازلهم لا يجدون البديل للإنفاق علي أبنائهم وإحتياجات منازلهم حيث كان عملهم كمتعهدي حفلات هو العمل الوحيد لديهم.



وأشار منظمي الحفلات في مناشدتهم الي انهم ليسوا بمفردهم الذين مسهم الضرر بل أطال العمال الذين يعملون تحت أشرافهم فكلهم بلا دخل ويعملون بـ " اليومية " للإنفاق علي أسرهم وأولادهم.. فبسبب جائحة الكورونا أغلق باب الرزق في وجه أكثر من 4000 أسرة من الشباب العاملين ولهم أُسر ومتطلبات ومنهم من عليه إلتزامات كقروض ومتأخرات فواتير كهرباء وضرائب وتأمينات، فهذة الأسر تعيش الان علي السلف والدين علي أمل قريب بإصدار قرار بعودتهم الي أعمالهم مرة أخرى.





وفي نهاية استغاثتهم أشار أعضاء رابطة متعهدي الحفلات بمصر الي قدرة الدولة علي العبور بمهام اكثر زحام كالإمتحانات والإنتخابات بنجاح فهو دليل على وجود القدرة على تنظيم دخول وجلوس المدعوون لحضور الأفراح والحفلات تحت اي إجراء إحترازي تفرضه الدولة.



وتعهد أعضاء الرابطة أنه في حالة عودة النشاط سيكون هناك إلتزام كامل بكافة الإجراءات الإحترازية ويمكن متابعة هذا من خلال مرور دورى تابع للمحافظة أو المدينة أو الحي أو حتى إشراف من خلال وزارة الصحة او السياحة او نقابة الموسيقيين أو أي جهة حكومية يخضعون إليها.



موضحين أنه رغم إلتزامهم بإيقاف النشاط وعدم التشغيل إلا أن هذا لم يمنع البعض الغير ملتزم من أن يقيم فرحه فمنهم من اقامه ببيته او قاعات مغلقة بعيدة عن الإشراف والمتابعة وبالطبع ليس بها إلتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأنهى أعضاء رابطة متعهدي الحفلات بمصر إستغاثتهم قائلين: " إن كان المقصود أن يستمر هذا الغلق لأجل غير مسمى فهذا يعنى أن نغير النشاط ونقوم بتسريح العمالة وضخ المزيد من الشباب الى طوابير العاطلين وبيع ما نملك لسداد مستحقات البنوك ودفع ما علينا من متأخرات، وإن كانت النية عدم عودة النشاط الغائب منذ اكثر من نصف سنة فياليتكم تخبرونا، فإنتظار الموت اكثر ألمًا من لحظة الموت ذاتها فليخبرنا أحد حتى نستطيع أن ننقذ ما تبقى من أموالنا ".