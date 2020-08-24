خالد النبوي ضيف المخرجه الأمريكية مولي سميث

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:12 م
خالد النبوي
خالد النبوي
مصطفى فكيه
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أعلن الفنان خالد النبوي عن حلوله ضيفا على صالون المخرجة الأمريكية مولي سميث، وذلك عبر حسابها الشحصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

وغرد "النبوي" قائلا: "هكون ضيف المخرجة الأمريكية الكبيرة مولي سميث فى صالون مولي يوم الخميس القادم الساعة ٧ مساءً بتوقيت واشنطن والساعة ١ بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة".

يشار إلى أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي شارك في بطولته بجانب محمود حميدة وريهام حجاج.

في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا من الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.
خالد النبوي ضيف المخرجه الأمريكية مولي سميث
خالد النبوي ضيف المخرجه الأمريكية مولي سميث

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