مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

استقر الهولندى رونالد كومان المدير الفنى الجديد لنادى برشلونة، اليوم الإثنين، على قائمة اللاعبين الذين سيستغني عنهم ووضعهم خارج حساباته فى الموسم الجديد للبحث عن عرض جيد.









وأكد الصحفى الشهير "هاجريد" والمتابع لشؤون برشلونة، إن كومان أخطر 4 عناصر من برشلونة أنهم خارج حساباته خلال الموسم الجديد للبحث عن أندية مناسبة لهم.





وضمت القائمة التى أخطرها كومان بالرحيل عن برشلونة الأوروجويانى لويس سواريز، وأورتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتى.







