اللواء طارق نصير مساعدًا لوزير الطيران المدني

أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم الإثنين، قرارا بتعيين اللواء طارق نصير مساعدا لوزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة.

وكان نصير يشغل منصب رئيس قطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدني.





تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 23 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية على مدار اليوم، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل أكثر من 2500 راكب إلى وجهات:





"باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، إسطنبول، جوبا، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين، دبي، أبوظبي" بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة ورحلتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية لكل من، الرياض وجدة، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين جويتين إلى الغردقة ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الأقصر وأسوان بخلاف رحلتين شحن جوى.





وطالبت مصر للطيران، عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد





كما أستقبل مطار القاهرة الدولي، على أمس الأحد، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكب، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 7 آلاف راكب.



