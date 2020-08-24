اللواء طارق نصير مساعدًا لوزير الطيران المدني

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:04 م
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اليوم الإثنين، قرارا بتعيين اللواء طارق نصير مساعدا لوزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والمتابعة. 

وكان نصير يشغل منصب رئيس قطاع الأمن بديوان عام وزارة الطيران المدني.

اقرأ أيضا...

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الاثنين، 23 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية على مدار اليوم، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل أكثر من 2500 راكب إلى وجهات: 

"باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، إسطنبول، جوبا، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين، دبي، أبوظبي" بمعدل رحلة واحدة إلى كل وجهة ورحلتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية لكل من، الرياض وجدة، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلتين جويتين إلى الغردقة ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الأقصر وأسوان بخلاف رحلتين شحن جوى.

وطالبت مصر للطيران، عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارًا من 1 سبتمبر القادم، بتقديم ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

كما أستقبل مطار القاهرة الدولي، على أمس الأحد، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكب، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 7 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اللواء طارق نصير الطيران المدني الطيار محمد منار أمن الطيران

أخبار تهمك

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 7 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ أقل من نصف ساعة

فيجو يكشف حقيقة تحرك ريال مدريد لضم ميسي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ أقل من ساعة

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

منذ نصف ساعة

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"مصر للطيران": 1500 مسافر من جنسيات مختلفة لدول أجنبية

مصر للطيران تكشف عن بدء تسيير 28 رحلة جوية غدًا

تسيير أولى رحلات "مصر للطيران" للشحن الجوي إلى سريلانكا

اليوم.. مصر للطيران تسير 28 رحلة داخلية وخارجية لنقل 3100 راكب

للمرة الثانية.. وزارة الطيران تجتاز شهادة الأيزو في مجال تطبيق نظم الجودة

اليوم.. مطار القاهرة ينقل 10244 راكبا على متن 112 رحلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:01 م

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

06:00 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

05:01 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

04:37 م

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى