أستاذ دراسات لغوية: 3 علماء أجانب أسلموا بمؤتمر بمدريد لهذا السبب (فيديو)

قال الدكتور محمد داوود، أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية، إن 3 علماء أجانب أسلموا في أحد المؤتمرات بمدريد بأسبانيا عام 2012-2013 بسبب قول الله سبحانه وتعالى:" قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ".





وأضاف "داوود"، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc "، اليوم الاثنين، أنه تحدث مع العلماء بالمؤتمر أن هناك قاعدة في علم اللغة العام وليس العربية وحدها تسمى كراهة توالي الأمثال، منوهًا بأنه تحدث عن تكرار حرف 8 مرات دون فاصل، فأجابه عالم غربي أن هذا مستحيل.





وتابع أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية، أنه قام بفتح القرآن الكريم، وكان معه الشيخ الحصري لأدائها بصوته العذب، وطلب منه قراءة قول الله سبحانه وتعالى: " أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ"، وهي بها م ميمات صريحة، و3 ميمات متولدة عن الإدغام، وهذا مستحيل في علم اللغة العام في جميع اللغات، والذي فيه استحاله حوله القرآن لنغم وعذوبة.







