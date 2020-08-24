شريف رمزي بإطلالة رومانسية مع زوجته

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شارك الفنان شريف رمزي صورة من أحدث جلسات تصوير له جمعته بزوجته ريهام أيمن وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "رمزي" تعليقا على الصورة قائلا: "يوم لكي يذكر".





يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "وأكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.