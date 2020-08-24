مايا دياب تدعم لبنان من جديد.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:06 م
مايا دياب
مايا دياب
مي مرسي
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أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أحد الصفحات التي تدعم بيروت عقب الانفجار الذي تعرضت له وذلك من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "دياب" تعليقا على الصورة قائله: "في مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة. 100٪ من أرباح هذا الإصدار المحدود ستدعم جهود الإغاثة الذين يعملون حاليًا على الأرض للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لدعم البلد".



يذكر أن الفنانة مايا دياب دائما ما تدعم موطنها لبنان من خلال مشاركتها بعض المنشورات الداعمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
مايا دياب تدعم لبنان من جديد.. تعرف على التفاصيل
مايا دياب تدعم لبنان من جديد.. تعرف على التفاصيل

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