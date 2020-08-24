مايا دياب تدعم لبنان من جديد.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أحد الصفحات التي تدعم بيروت عقب الانفجار الذي تعرضت له وذلك من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وكتبت "دياب" تعليقا على الصورة قائله: "في مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة. 100٪ من أرباح هذا الإصدار المحدود ستدعم جهود الإغاثة الذين يعملون حاليًا على الأرض للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لدعم البلد".







يذكر أن الفنانة مايا دياب دائما ما تدعم موطنها لبنان من خلال مشاركتها بعض المنشورات الداعمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.