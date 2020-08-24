رمى جزء منها بالقمامة.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أب لنجلته بالطالبية

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كشفت التحقيقات، عن تفاصيل في واقعة مقتل أب لنجلته القبض وتقطيع جثتها لأشلاء بالطالبية، والتخلص منها بمقلب قمامة، بالإضافة إلى إلقاء جزء من الجثة بالطريق الصحراوى، إلى أنه انفصل عن والدة المجنى عليها، وتزوج من سيدة أخرى، وانتقلت الفتاة للإقامة بصحبته، إلا أنها كانت تترك المنزل للتسول، مما دفعه للتعدى عليها بالضرب، ثم سدد لها طعنة بسكين، وقطع جثتها لإخفاء معالم الجريمة، وتخلص من الأشلاء.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم لم يبلغ عن اختفاء ابنته، خشية اكتشاف الجريمة، حتى توصلت تحريات إلى ارتكابه الجريمة، رغم وقوعها فى شهر يوليو العام الماضى، وبضبط المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.



كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة ممزقة لفتاة بمنطقة الطالبية، والطريق الصحراوى منذ عدة أشهر، وكون رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فريق بحث، حتى كشفت التحريات أن والد الضحية وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



شاهد عيان عن جريمة "جزار الهرم": "شاهدت المتهم الخميس.. والأهالي تركت العمارة"







قال شاهد عيان يدعى "محمد" أحد الجيران بعقار واقعة مقتل السيدة "أمنية فتحي" على يد زوجها وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة "ديب فريزر"، أن الزوج وعائلتة من الفيوم، متابعا "أن كاميرات المراقبة لمحله الخاص رصدت الزوج أخر مرة الساعة ٩ صباحا من يوم الخميس وبعد ساعات عاد مرة اخرى".



وأضاف أحد الجيران في حديثه إلى "الفجر"، أن بعد يوم الخميس لم اشاهدة مرة آخرى، موضحا أن الزوج والمجني عليها معروفين بحسن اخلاقهما، ولا يسمع أي مشاكل افتعلها الزوج كما يقال، فيما تفاجئ أمس بالواقعة



وأشار الجار، أنه بعد الواقعة ترك أهالي العقار العمارة خوفا من الواقعة وأحداثها.



وقال "أحمد" حارس العقار، إنه كان يجلس أمس بغرفته وفجاة سمع صراخ من الشقة في الطابق الثالث بالهرم، على أثر ذلك ذهب إليهم ووجد أن أسرة المجني عليها قامت بالخبط على باب الشقة لم يرد أحد فقاموا بتكسير الباب وبدخولهم عثروا على آثار دماء بغرفة النوم بالشقة وبعثرة كبيرة بمحتويات الشقة.



وأضاف حارس العقار إلى "الفجر"، أنه بدخول أسرة المجني عليهم انتابهم الفزع، وبالبحث عن نجلتهم وجدوها مقطعة أشلاء بديب الفريزر داخل غرفة النوم.



وأشار حارس العقار، أنه شاهد الزوج ويدعى "محمود" يوم الخميس الماضي، حيث خرج وعاد بعد ساعات قليلة، مشيرا أن الزوجين يقطنان بالشقة وهي تمليك منذ ٣ سنوات



وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع أشلاء جسدها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة ديب فريزر، أن المتهم ويعمل "جزار" استخدم حوالي ٣ سكاكين في قتل زوجته، مشيرا أنه استغرق في ارتكاب الواقعة من ٤ ساعات ل ٥ ساعات.



وأفادت تحقيقات النيابة، أن المجني عليها كانت تركت المنزل منذ أيام لخلافات زوجته وذهبت لمنزل أسرتها، فذهب الزوج لمصالحتها وعودتها لمنزل الزوجية، وبالفعل عادت الزوجة برفقه زوجها ولكن تركوا أطفالهما عند الجدة، لرغبة الزوج في مصالحتها.



وأفادت التحقيقات، أن حاولت أسرة المجني عليها الاتصال بها بعدما ذهبا الزوجان لشقتهما بعد ٣ أيام وتم غلق هواتفهما، للاطمئنان عليهم، ولكن دون فائدة، فقررا أسرة المجني عليها الذهاب اليهما، لجلب ملابس للاطفال، وعند وصولهما للشقة لم يجدوا أحد، فاعتقدوا انهم سافروا لقضاء يومين بعيدا عن المنزل، ولكن اشتموا رائحة كريهة تنبعث من غرفة النوم.



وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع جثتها إلى أشلاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم.



فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة للشقة التى شهدت مقتل ربة منزل، وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذى كشفت التحريات الاولية عن اتهامه.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن والدة المجني عليها اكتشفت الجريمة، نتيجة اختفاء نجلتها لمدة يومين، وعلى اثر ذلك ذهبت لشقتها للاطمئنان عليها، فوجدتها مقطعه اشلاء داخل الثلاجة، وأضافت التحقيقات، أن الزوج يعمل جزارا وراء ارتكاب الواقعة لاختفائه في ظروف غامضة تزامنا مع اكتشاف الجريمة.



