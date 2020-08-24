بعد إصابة اللاعب مؤمن زكريا.. تعرف على خطورة مرض التصلب الجانبي الضموري

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الدعم معنوي للاعب الأهلي مؤمن زكريا، المصاب بمرض نادر، تسبب في ابتعاده عن ملاعب كرة القدم.





وقد كشف الدكتور محمود حميدة، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أن مرض مؤمن زكريا حالة نادرة وغير شائعة في الجهاز العصبي.





وأضاف حميدة، أن المرض ظهر في أعداد كبيرة من القوات المشاركة في حرب الخليج عام 1991.





وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن مرض التصلب الجانبي الضموري:





التصلب الجانبي الضموري:

يعتبر حالة التصلب الجانبي الضموري، مرض نادر يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات، وفي حالة مؤمن زكريا فقد انتشر بشكل سريع في كل العضلات الارادية في الجسم ويزحف علي الجسد بلاتوقف.





وعادة ما يحدث الضمور في الأعصاب الحركية الطرفية العلوية والسفلية، وبالتالي تتوقف الأعصاب عن ارسال اشاراتها العصبية إلي العضلات لأداء فعل الانبساط والانقباض ومن ثم الحركة، ومنها يفقد الجسم سيطرته علي عضلاته، وتفقد قوتها، وتتوقف في النهاية.





خطورة المرض:

وفي الحالات المتأخرة لا يتوقف المرض عن فقدان الأطراف الحركة بل يمكن أن يمتد ليصل الي عضلات العين والمثانة والأمعاء ويحدث خلل بالاشارات العصبية، وفي النهاية عدم القدرة علي أداء وظائفها، كما يؤثر علي عضلات القلب وعملية التنفس، ومن الممكن أن يحدث هذا المرض بأي عمر.





أسباب المرض

لم يتوصل العلماء الي معرفة أسباب المرض ولكن هناك بعض الدارسات العلمية أوضحت أن الجينات والبيئة يلعبان دورًا في تطوير ALS، وهو خلل فى الحمض النووي DNA، وفيروس يصيب الجهاز العصبي، اضافة الى طبيعة المهنة، حيث لُوحظ أن اللاعبين الرياضيين والعسكريين الأكثر اصابة بهذا المرض.





أعراض المرض

وتشمل أعراض المرض حدوث تشنجعات العضلات في الذراع أو الساق أوالكتف أو اللسان، وتشنجات العضلات، وعضلات مشدودة وصلبة (تشنج)، كما تشمل ضعف العضلات الذي يؤثر على الذراع أو الساق أوالرقبة أو الحجاب الحاجز، وصعوبة في المضغ أو البلع.

وتظهر العلامات الأولى في اليد أو الذراع، حيث يعانى المريض من صعوبة في المهام البسيطة مثل زر قميص أو الكتابة أو قلب المفتاح في القفل، في حالات أخرى.