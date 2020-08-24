خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

أشاد خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على زيارة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي لـ محمد عبد الشافي ظهير الفارس الأبيض في المستشفى.













ونشر الغندور بيان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"قال فيه:-





"وليد سليمان لاعب مهم ومؤثر مع النادي الأهلي لا شك في ذلك، هذا لا يمنع من اعتراضي على طريقة تدخلاته العنيفة التي أدت إلى إصابة أكثر من لاعب بكسر، هذا أيضا لا يمنع أن نشيد بزيارته في المستشفي لعبد الشافي، وأنه شيء إيجابي وتقبل الكبير والمحترم والخلوق عبد الشافي لاعتذاره".









وتابع: "لا بد أيضا لوليد أن يتعلم من السابق حتى لا يتسبب في إصابة زميل له وأتفهم زعلي وزعل جمهور الزمالك على افتقادنا لعبد الشافي في ماتشات إفريقيا المصيرية وتمنياتنا له بسرعة الشفاء والحمد لله على كل شيء".







