شاهد.. أول ظهور لهالة صدقي عقب تخلي محامي زوجها عن القضايا الموجهة ضدها

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ظهرت الفنانة هالة صدقي مع أبنائها وذلك بالتزامن مع تخلي محامي زوجها عن القضايا الموجهة ضدها.



وكانت هالة صدقي في الصورة مع أبنائها أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.



يذكر أن محامي زوج الفنانة هالة صدقي قد أعلن منذ يومين عن تخليه عن القضايا التي أجريت ضدها والعكس وذلك حفاظا على مصلحة الأبناء من المشاكل النفسية التي قد يتعرضو لها بسبب أزمة تشكيك النسب من قبل زوجها سامح سامي.