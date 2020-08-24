شاهد.. أول ظهور لهالة صدقي عقب تخلي محامي زوجها عن القضايا الموجهة ضدها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:47 م
هالة صدقي
هالة صدقي
مي مرسي
Advertisements
ظهرت الفنانة هالة صدقي مع أبنائها وذلك بالتزامن مع تخلي محامي زوجها عن القضايا الموجهة ضدها.

وكانت هالة صدقي في الصورة مع أبنائها أثناء استمتاعهم بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

يذكر أن محامي زوج الفنانة هالة صدقي قد أعلن منذ يومين عن تخليه عن القضايا التي أجريت ضدها والعكس وذلك حفاظا على مصلحة الأبناء من المشاكل النفسية التي قد يتعرضو لها بسبب أزمة تشكيك النسب من قبل زوجها سامح سامي.
شاهد.. أول ظهور لهالة صدقي عقب تخلي محامي زوجها عن القضايا الموجهة ضدها
شاهد.. أول ظهور لهالة صدقي عقب تخلي محامي زوجها عن القضايا الموجهة ضدها

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محامي زوج هالة صدقي سامح سامي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ أقل من ساعة

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

فيجو يكشف حقيقة تحرك ريال مدريد لضم ميسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

منذ أقل من نصف ساعة

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 7 ساعات

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

سيدة أخرى.. تعرف على سبب تشكيك زوج هالة صدقي في نسب أبنائه

بعد أزمة نسب أبنائها.. هالة صدقي تريند جوجل

بعد إنكار نسب زوجها لأبنائها.. شاهد أولاد هالة صدقي (صور)

"مش أمهم الحقيقية".. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة نسب طفليهما (فيديو)

أول ظهور لهالة صدقي بعد أزمتها مع زوجها واتهامه لها بالاستيلاء على أمواله (صورة)

"متكونش أناني".. محامي زوج هالة صدقي يوجه رسالة صارمة له ولزوجته

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:01 م

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

06:00 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

05:01 م

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

05:31 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى