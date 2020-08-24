مصر ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى لبنان.. "الرحلة التاسعة" (فيديو)

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو، يستعرض تفاصيل مواصلة مصر تكثيف رحلات الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة لجمهورية لبنان الشقيقة.

وأوضح الفيديو، انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى، لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

 

أقلعت طائرتان نقل عسكريتين من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في تاسع رحلات الجسر الجوي، التي تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصري وجمعية البر والتقوى.

وأشاد المسؤولين بدولة لبنان أشادوا بالدور الفعال الذى تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانيين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار المرفأ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني عبر مختلف الأزمنة.

ويأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن.

أخبار تهمك

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 7 ساعات

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

فيجو يكشف حقيقة تحرك ريال مدريد لضم ميسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ أقل من نصف ساعة

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ أقل من ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:01 م

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

06:00 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

05:01 م

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

05:31 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى