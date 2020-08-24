أسامة الشعفار: الإمارات تعزز مكانتها على خارطة العمل الإنساني العالمي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
Advertisements

قال أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي إن جهود دولة الإمارات الإنسانية قادت إلى تغيير الأنماط التقليدية في تقديم الدعم الإنساني، وأحدثت تحولاً جذرياً في أساليب مناصرة الشعوب، من خلال ترسيخ ثقافة تنفيذ المشاريع التنموية الدائمة، التي تتيح العديد من الفرص للشعوب، وتفتح أمامهم مجالات تطوير قدراتهم، والارتقاء بها، بما يسهم في خلق بيئة منتجة، وإنشاء أجيال قادرة على مواصلة تنمية أوطانهم، والتحول إلى مساندة الآخرين، ومناصرة المحتاجين من الشعوب الأخرى بالاستناد إلى تجربتهم الإنسانية.

  

وأضاف في تصريحات صحفية إن القيادة الحكيمة تواصل مسيرة إنسانية، بدأتها على يد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، معززة مكانتها على خارطة العمل الإنساني العالمي، وباتت تضطلع بأدوار قيادية في تعزيز مفاهيم وثقافة العمل الإنساني في مختلف دول العالم، وأن مفاهيم التسامح، ومؤازرة الشعوب المنكوبة، والمجتمعات المحتاجة، تعتبر من الرواسخ، والقيم التي أورثها الآباء المؤسسون، وعززتها القيادة الرشيدة، بتوجيهاتها، ومبادراتها، ورؤاها لمستقبل العالم من منظور إنساني خالص، يقوم على تقبل الآخر، والتسامح، ومد يد العون، والإسراع إلى إغاثة المحتاجين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الالات

أخبار تهمك

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

رغم انخفاض الإصابات.. أستاذ صحة يحذر المصريين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

منذ نصف ساعة

خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

منذ أقل من ساعة

برشلونة يعثر على بديل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

موعد المرحلة الثانية.. 4 قرارات جديدة بشأن تنسيق 2020

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

منذ أقل من نصف ساعة

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ يوم

تطورات صفقة انتقال فان دي بيك لصفوف برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

فيجو يكشف حقيقة تحرك ريال مدريد لضم ميسي

منذ ساعة و نصف

صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

التعليم العالي تزف بشرى سارة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ولي عهد أبو ظبي ومدير "الغذاء العالمي" يستعرضان دور البرنامج في توفير المساعدات الإنسانية

وزير الاقتصاد الإماراتي: يوم زايد للعمل الإنساني إرث حضاري نفتخر به

حاضرة في ربوع كل العالم.. الإمارات منبع العطاء والإنسانية

صحيفة خليجية: العطاء الإماراتي ليس وقتيا ولا مرهونا بحوادث معينة

رسائل انسانية.. قوافل المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات تعكس مبادئ العطاء

الإمارات تؤكد خلال أزمة كورونا ريادتها بالتعاون الدولي والعطاء الإنساني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:01 م

فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

06:00 م

ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

05:01 م

مفاجأة في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

04:37 م

كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

05:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى