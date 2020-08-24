محمد محي يطرح رابع أغنية بعنوان "قضية"

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:34 م
محمد محي
محمد محي
مصطفى فكيه
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طرح المطرب محمد محي، الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد "بتاع زمان" بعنوان "قضية" عبر القناة الرسمية لشركو "ميوزك ريدورد".

أغنية "قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع الموسيقى فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس صوت أمير محروس.

وطرح محمد محيى أول 3 أغنيات من ألبومه المنتظر، وهم "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاح كبير، والثانية "فوضت أمرى"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، والثالثة "قلت أخونة"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد.

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