بفستان وردي.. أحدث ظهور لياسمين صبري

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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث ظهرت "صبري" في الصورة ترتدي فستان باللون الوردي، وعلقت على الصورة قائلةً:" جميل جدا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب أحمد مجدي وهبة مجدي وعدد من الفنانين.

