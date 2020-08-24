بفستان وردي.. أحدث ظهور لياسمين صبري

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 05:33 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها بصورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث ظهرت "صبري" في الصورة ترتدي فستان باللون الوردي، وعلقت على الصورة قائلةً:" جميل جدا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب أحمد مجدي وهبة مجدي وعدد من الفنانين.
بفستان وردي.. أحدث ظهور لياسمين صبري
بفستان وردي.. أحدث ظهور لياسمين صبري

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